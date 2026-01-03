Глава МИД Венесуэлы Хиль Пинто назвал США угрозой всем странам

США стали главной мировой критической проблемой и угрозой для всех народов мира. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто .

Он подчеркнул, что сегодня крайне важно действовать в духе единства и решимости, чтобы сохранить и защитить суверенные права всех наций.

Также дипломат поблагодарил власти ЮАР за призыв незамедлительно провести заседание Совета Безопасности ООН в ответ на вторжение американских войск на территорию Венесуэлы.

Авиация США в субботу, 3 января, нанесла серию ударов по территории Венесуэлы. В зону поражения попала столица страны Каракас, а также военные объекты в разных штатах.

Одновременно с действиями армии сотрудники спецслужбы США забрали собой и вывезли на самолете президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес.

В США лидеру страны, супруге и сыну, а также министру юстиции Диосдадо Рондону, бывшему главе МВД Рамону Родригесу и лидеру наркокартеля «Трен-де-Арагуа» Гектору Флоресу предъявили обвинения в незаконной торговле кокаином, наркотерроризме через связи с вооруженными группировками Колумбии и наркокартелями Мексики, а также незаконном обороте оружия. По версии обвинения, все участники схемы на протяжении более 20 лет занимались крупными поставками запрещенных веществ в США.