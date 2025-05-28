Глава МИД Турции приедет в Киев

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан приедет в украинскую столицу 29–30 мая. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

Фидан собирается встретится в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Визит господина министра на Украину ожидается 29–30 мая. Планируется, что он проведет ряд переговоров, в том числе с Владимиром Зеленским», — отметил источник издания в Анкаре.

Ранее украинский МИД подтвердил, что глава государства планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что ведомство уже занимается подготовкой переговоров, сообщил RT.

Российская и украинская делегации на встрече в Стамбуле договорились провести масштабный обмен военнопленными и разработать план для будущего перемирия. Сибига не исключил, что следующим шагом сторон станут переговоры на высшем уровне.