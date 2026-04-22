Глава МИД Словакии назвал условие для поддержки санкций ЕС против России

Словакия поддержит 20-й пакет антироссийских санкций после возобновления работы нефтепровода «Дружба» и поставок нефти из России в республику. Об этом заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар, его комментарий опубликовали на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

По его словам, словацкие власти готовы поддержать новые санкции против России, но при одном условии.

«Мы сделаем это только тогда, когда российская нефть по нефтепроводу „Дружба“ прибудет в Словакию», — сказал дипломат.

Бланар добавил, что пока об этом информации у словацких властей нет. Министр до этого пояснял, что у Братиславы нет других инструментов, кроме как заставить президента Украины Владимира Зеленского вместе с Еврокомиссией запустить нефтепровод.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возобновлении транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. Он пояснил, что Россия готова к поставкам, но все зависит от того, какое решение примет киевский режим.

До этого венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявлял, что Украина объявит о возобновлении работы трубопровода в полдень 21 апреля.