Глава МИД Швейцарии заявил о предоставлении платформы для диалога по Украине

Швейцария предоставляет России и Украине площадку, с помощью которой стороны могут наладить диалог и прийти к завершению конфликта дипломатическим путем. Об этом в соцсети X заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

Он отметил, что страна приветствует делегации России, США и Украины в Женеве на встрече.

«Мы предоставляем платформу для диалога и деэскалации в поддержку мира», — подчеркнул дипломат.

Трехсторонние переговоры проходят в закрытом режиме в отеле InterContinental Geneva. От России в качестве делегатов на встрече присутствуют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Американскую сторону представляют Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В число украинских переговорщиков вошел глава Офиса президента Кирилл Буданов.