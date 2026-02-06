Глава МИД Швейцарии перепутал стороны перед встречей с Лавровым

Министр иностранных дел Швейцарии, председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис перед встречей с Сергеем Лавровым перепутал стороны за столом и направился на ту, где должна была сидеть российская делегация. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Затем ему подсказали, что он собирается сесть не там, и Кассис перешел на другую сторону стола.

«Когда вы сказали, что без флагов», — пошутил Лавров.

Кассис во главе ОБСЕ поставил своей целью восстановить диалог между Европой, Россией и Украиной. С этой целью он приехал сначала в Киев, а теперь в Москву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также подтверждала, что швейцарский гость будет обсуждать с Лавровым поиск путей выхода из кризиса, сложившегося в ОБСЕ. При этом Кассис не будет делать заявлений для прессы.