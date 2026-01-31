Глава МИД Швейцарии в роли председателя ОБСЕ посетит Москву и Киев

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о планах посетить Москву и Киев в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

По словам Кассиса, Швейцария определила приоритеты ОБСЕ на 2026 год, чтобы организация могла «вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе».

«Именно для достижения этой цели мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву», — подчеркнул министр.

Ранее Швейцария неоднократно выступала с посредническими инициативами по урегулированию украинского конфликта. Визит Кассиса станет частью дипломатических усилий ОБСЕ, направленных на восстановление диалога. Конкретные даты поездки пока не называют.

Недавно в ходе обсуждения роли организации в урегулировании ситуации на Украине заместитель главы МИД России Александр Грушко напомнил о негативном вкладе миссии ОБСЕ в реализацию Минских соглашений.