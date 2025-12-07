Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заподозрил спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева и американского миллиардера Илона Маска в том, что они якобы хотят поделить Европу, а после начать ее эксплуатировать. Пост с подобными опасениями он опубликовал в соцсети X .

«Олигархи Дмитриев и Маск хотят разделить Европу, чтобы доминировать над нами и эксплуатировать нас», — написал дипломат.

Также он опубликовал опрос, в котором были два варианта ответа, что делать в этом случае — капитулировать или сделать Европу снова великой. Большинство проголосовало за второй.

Ранее Маск призвал распустить Евросоюз на фоне решения ЕК оштрафовать соцсеть X. Он написал, что Европа идет к забвению и ее медленно душит бюрократия. Дмитриев согласился со словами бизнесмена.

Все мнение по этому поводу также выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.