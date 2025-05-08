Глава МИД Пакистана Дар сообщил о контакте с Индией на фоне эскалации

Советники по нацбезопасности Пакистана и Индии контактировали на фоне эскалации после индийских ударов. Об этом заявил пакистанский министр иностранных дел Исхак Дар в эфире турецкого телеканала TRT World .

«Да, между ними был контакт», — заявил дипломат.

Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур» в ночь на 7 мая, ударив цели на пакистанской территории. Напряженность между двумя странами обострилась после апрельского теракта в городе Пахалгам, где от рук террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Пакистан отверг обвинения Исламабада о причастности к теракту его межведомственной разведки, добавив, что в случае нападения оставляет за собой право на адекватный ответ. При этом пакистанские военные сами выберут время и место для атаки.

Ранее индийские власти сообщили о гибели 15 мирных жителей в результате обстрела армией Пакистана гражданских районов в Пунче и Тангдаре в Джамму и Кашмире.