Глава МИД Литвы: Прибалтика пригрозила атакой на Калининград для самоутверждения

Предложение стран Балтии атаковать российские военные базы в Калининграде силами НАТО возникло из-за необходимости продемонстрировать решительный настрой. Об этом LRT заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

Он отметил, что Прибалтике необходимо «опровергнуть мифы» о неспособности защитить себя. По его словам, Литва пытается донести до западных партнеров, что Калининград якобы представляет опасность.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывание об атаке на Калининград заявлением на грани безумия. Он призвал не относиться к этому серьезно.

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что в Прибалтике с помощью громких слов пытаются как-то подтвердить свое существование.