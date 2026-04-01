Глава МИД Ирана заявил, что обменивается сообщениями напрямую с Уиткоффом

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что поддерживает прямой обмен сообщениями со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, однако не считает это полноценными переговорами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera .

«Я получаю сообщения напрямую от Уиткоффа, как и раньше, но это не означает, что мы ведем переговоры», — подчеркнул Арагчи.

По словам министра, стороны лишь передают друг другу сигналы — как напрямую, так и через посредников в регионе — но к формату официального диалога это не относится. Арагчи также отметил, что Тегеран пока не направлял Вашингтону официальный ответ на предложенный план урегулирования и не выдвигал собственных условий.

Он подчеркнул, что Иран обеспечил безопасность судоходства для дружественных стран в Ормузском проливе, однако маршрут закрыт для государств, участвующих в конфликте с республикой.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Иран готов к наземному сценарию, но рассчитывает, что противник не допустит просчетов.