Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Россию 27 апреля и рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале посольства Ирана в Москве.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали уточнил, что в ходе визита в российскую столицу Аракчи проведет консультации с официальными лицами страны. Иранский министр обсудит текущее состояние переговоров, вопросы прекращения огня и сопутствующие события.

«Если будут какие-либо инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам», — отметил Джалали.

В МИД подтвердили РИА «Новости» визит иранского министра.

Ранее Иран сделал исключение для России, освободив от взимания пошлин за проход судов через Ормузский пролив.