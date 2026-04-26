Трамп отказался отправлять представителей США в Пакистан на переговоры с Ираном

Соединенные Штаты больше не станут отправлять своих представителей в Пакистан для переговоров с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, теперь, если Тегеран захочет переговоров, ему нужно будет направить иранскую делегацию в США или договориться о телефонной беседе.

«Если они хотят поговорить, они могут приехать к нам или позвонить», — заявил Трамп.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал главное условие возобновления переговоров с Соединенными Штатами. Речь шла об устранении всех препятствий, в том числе морской блокады. Он добавил, что страна не станет воспринимать давление и угрозы.