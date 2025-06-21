Глава МИД Ирана решил прилететь к Москву

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи планирует прилететь 23 июня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Арагчи сказал, что собирается отправиться в столицу России в понедельник для встречи с Путиным», — заявила журналистка Андреа Митчелл.

Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ Путин заявил о практически ежедневных контактах России с иранской стороной. Кроме того, он отметил, что поддерживает связь с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Путин также дал оценку угрозам мирового сообщества ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он выразил надежду, что это останется на уровне риторики.