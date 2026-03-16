Лавров заявил, что Ирану нужны гарантии безопасности
Иран нуждается в гарантиях безопасности. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова привел ТАСС.
«Здесь нужны гарантии [безопасности]. Прекрасно понимаю, что Иран нуждается в таких гарантиях», — подчеркнул дипломат.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил ситуацию вокруг республики с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Последний призвал собеседника прекратить атаковать страны Ближнего Востока.
