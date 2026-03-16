Лавров заявил, что Ирану нужны гарантии безопасности

Ircs/Keystone Press Agency
Фото: Ircs/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Иран нуждается в гарантиях безопасности. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова привел ТАСС.

«Здесь нужны гарантии [безопасности]. Прекрасно понимаю, что Иран нуждается в таких гарантиях», — подчеркнул дипломат.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил ситуацию вокруг республики с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Последний призвал собеседника прекратить атаковать страны Ближнего Востока.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте