Глава МИД Франции Барро: целью поездки в Сирию была защита от ИГИЛ, а не жесты

Целью совместной поездки в Сирию дипломатов из Германии и Франции были диалог с новой властью, обсуждение угроз от боевиков «Исламского государства»* и риск распространения оружия в регионе. Об этом RTL заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Он прокомментировал отказ новых властей Сирии пожимать руку его немецкой коллеге Анналене Бербок.

«Хотел бы я, чтобы [глава администрации Сирии] Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ — да. Было ли это целью моей поездки? Ответ — нет», — рассказал дипломат.

Министр подчеркнул, что на первый план перед ним встали вопросы безопасности, а не жесты. По его словам, западная делегация дала новому сирийскому правительству «очень жесткие сигналы» об ожиданиях Германии и Франции в плане политического перехода и восстановления Сирии.

Ранее новые власти Сирии убрали силуэт Бербок на фотографиях с переговоров в Дамаске, сообщил RT.СенаторАлексей Пушков с иронией отметил, что на главу немецкого МИД на Ближнем Востоке опустился густой туман.