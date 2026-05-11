Глава МИД Финляндии села в лужу из-за похвалы ВСУ

Глава МИД Финляндии назвала ВСУ самой сильной армией Европы, забыв про бундесвер
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала ВСУ самой боеспособной армией Европы, вызвав возмущение немецкого ведущего. Интервью с министром опубликовал телеканал ZDF.
Финский министр попала в неловкую ситуацию, похвалив украинскую армию. Ведущий возмущенно спросил, почему она ничего не сказала о немецкой. Валтонен в ответ попыталась с ним поспорить, упомянув США.
«У Украины сейчас самые сильные козыри даже в американском понимании», — сказала она, добившись того, что журналист лишь недоуменно посмотрел на нее.
До этого Валтонен заявляла, что у Финляндии исчерпаны ресурсы для помощи Украине, закончились средства на четвертый год спецоперации.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб умудрился заявить о поражении России в украинском конфликте, но финский поведенческий аналитик и эксперт по языку тела Саара Хухтасаари объяснила, что он сам не верит в свою пропагандистскую чушь.