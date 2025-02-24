Глава ХДС/ХСС Мерц заявил, что намерен добиваться независимости Германии от США

Глава лидирующей на выборах в бундестаг партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что его «абсолютный приоритет» — это достижение независимости Германии от США. Об этом он рассказал в передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD .

«Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от Соединенных Штатов. Из заявлений, сделанных на минувшей неделе, кажется ясным, что Америке относительно безразлично будущее украинского народа», — заявил Мерц.

Он отметил, что поддерживает позицию канцлера Олафа Шольца в части отправки немецких войск на Украину. Франция и Великобритания — это просто две страны, которые «обмениваются идеями» по этому вопросу.

Шольц признал свое поражение на выборах в бундестаг и поздравил главу блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Мерца с победой. На досрочных выборах в бундестаг партия Шольца заняла лишь третье место по данным первых экзитполов.