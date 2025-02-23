Экзитпол показал провал партии Шольца на выборах в Германии

Блок Шольца провалил выборы в бундестаг, правые популисты на втором месте

На досрочных выборах в бундестаг партия Шольца заняла лишь третье место по данным первых экзитполов. Лидируют консерваторы из блока ХДС/ХСС, сообщило РИА «Новости» .

Результаты экзитполов основаны на опросе избирателей на выходе с участков. Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза взял 29 процентов голосов.

Впервые в истории до второго места добралась ультраправая «Альтернатива для Германии», за которую проголосовали 19,5 процентов немцев.

Входящий в состав правящей коалиции блок «Союз-90/„зеленые»» набрал лишь 13,5 процентов голосов избирателей. Левая партия получила 8,5 процентов.

Либералы из «Свободной демократической партии» — 4,9 процентов. За левых популистов Сары Вагенкнехт выступили 4,7 процентов избирателей.

Победу ХДС/ХСС предсказывали и предвыборные опросы. Полиция уже оцепила штаб блока в Берлине, опасаясь беспорядков.