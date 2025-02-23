С Шольцем покончено. Стало известно, кто станет новым канцлером Германии

Олаф Шольц поздравил Фридриха Мерца с победой на выборах в ФРГ

Немецкий канцлер Олаф Шольц признал свое поражение на выборах в бундестаг. Он также поздравил ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой, сообщило РИА «Новости» .

Председатель ХСС Маркус Зедер, премьер-министр Баварии, также присоединился к поздравлениям. Он заявил, что Германии «снова нужно четкое, сильное руководство». Обеспечить его, по мнению политика, сможет Фридрих Мерц.

Сопредседатель «Зеленых» Франциска Брантнер обрушилась на Мерца с ожидаемой критикой. Политик сочла, что «в эти сложные геополитические времена» Германии нужен объединяющий людей канцлер. Мерц, добавила Брантнер, ведет совершенно другую политику.

Экзитполы показали уверенную победу ХДС/ХСС, христианских демократов, на досрочных выборах в бундестаг. За блок проголосовали 29% избирателей.

Исторических результатов добилась ультраправая «Альтернатива для Германии» — партия набрала 20% голосов.

Абсолютного большинства нет ни у одной из партий. В результате канцлером станет глава блока, набравшего больше всего голосов, эта партия возьмет и лидерство в правящей коалиции. Перспективы ее формирования главы лидеров блока обсудят вечером 23 февраля.