С Шольцем покончено. Стало известно, кто станет новым канцлером Германии
Олаф Шольц поздравил Фридриха Мерца с победой на выборах в ФРГ
Немецкий канцлер Олаф Шольц признал свое поражение на выборах в бундестаг. Он также поздравил ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой, сообщило РИА «Новости».
Председатель ХСС Маркус Зедер, премьер-министр Баварии, также присоединился к поздравлениям. Он заявил, что Германии «снова нужно четкое, сильное руководство». Обеспечить его, по мнению политика, сможет Фридрих Мерц.
Сопредседатель «Зеленых» Франциска Брантнер обрушилась на Мерца с ожидаемой критикой. Политик сочла, что «в эти сложные геополитические времена» Германии нужен объединяющий людей канцлер. Мерц, добавила Брантнер, ведет совершенно другую политику.
Экзитполы показали уверенную победу ХДС/ХСС, христианских демократов, на досрочных выборах в бундестаг. За блок проголосовали 29% избирателей.
Исторических результатов добилась ультраправая «Альтернатива для Германии» — партия набрала 20% голосов.
Абсолютного большинства нет ни у одной из партий. В результате канцлером станет глава блока, набравшего больше всего голосов, эта партия возьмет и лидерство в правящей коалиции. Перспективы ее формирования главы лидеров блока обсудят вечером 23 февраля.