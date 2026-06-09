Глава Генштаба Израиля заявил о готовности нанести новый удар по Ирану

Израиль планирует «более значительный и серьезный удар» по Ирану. Такими планами поделился с The Times of Israel начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

«Попытка Тегерана диктовать условия и изменять реальность потерпит неудачу. Мы продолжим действовать и усугублять ущерб, нанесенный организации „Хезболла“, а также защищать северные населенные пункты. Армия обороны Израиля поддерживала и продолжает поддерживать готовность к возобновлению боевых действий в Иране», — отметил военачальник.

Глава Генштаба также прокомментировал недавний обмен ударами с Ираном. По его словам, все системы обороны и атаки израильской стороны находились в состоянии повышенной готовности.

В результате ЦАХАЛ удалось, по словам генерал-лейтенанта, перехватить все иранские ракеты и «быстро и решительно нанести ответный удар».

«Нанесенный нами удар по иранской стороне был подготовкой к гораздо более значительной и серьезной атаке. Мы готовы вернуться и нанести еще один жесткий и глубокий удар по Ирану», — добавил Эяль Замир.

Источники The Times of Israel утверждали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил более сильный удар по Ирану. Это решение он отменил под давлением президента США Дональда Трампа.