Глава ФСБ назвал еще одну цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Нанесение ущерба отношениям стран СНГ посредством религиозного и национального факторов было одной из целей заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». С таким заявлением 24 мая выступил директор ФСБ Александр Бортников, сообщило РИА «Новости» .

«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», — подчеркнул он, выступая на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

По его словам, геополитические оппоненты России рассчитывали разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, который существует уже многие годы. Также глава ФСБ поблагодарил коллег из спецслужб стран Содружества, которые оказывают всемерное содействие и помощь в расследовании теракта в Красногорске.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». Группа вооруженных боевиков ворвалась в здание и начала стрелять по беззащитным людям. Помимо этого, преступники устроили поджог в «Крокусе», который привел к масштабному пожару.

Жертвами теракта стали 145 человек