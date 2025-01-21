Глава Еврокомиссии заявила о готовности к переговорам с США

Евросоюз готов к диалогу и сотрудничеству с США, но будет отстаивать свои ценности всеми средствами. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на 55-й сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

При этом она ни разу не назвала нового хозяина Белого дома Дональда Трампа по имени.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС не надеяться на то, что его войска пройдут по Красной площади в Москве, и объявил о передаче «эстафеты мира» новой американской администрации. По его словам, если в Европе начнется вооруженный конфликт, от этого проиграют все стороны.

Кроме того, глава венгерского правительства не исключил, что с приходом Трампа Евросоюзу придется «выкинуть санкции в окно» и начать выстраивать новый порядок отношений с Россией.