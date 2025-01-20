Орбан призвал ЕС не надеяться на марш по Красной площади

Если в Европе начнется война, то победителей в ней не будет. Об этом заявил на конференции в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, трансляция выступления прошла на YouTube-канале политика.

Он отметил, что венгерское руководство подняло флаг мира и призвало к прекращению огня и переговорам.

«Действительно ли мы верим, что наши солдаты пройдут под флагом Евросоюза по Красной площади в Москве? Если мы в это не верим, то дипломатические каналы переговоров должны быть открыты», — обратил внимание Орбан.

По его словам, если на территории Европы начнется вооруженный конфликт, то в нем проиграют все стороны. Также венгерский премьер добавил, что «передает эстафету мира» новой администрации США.

Ранее Орбан допустил, что после инаугурации Дональда Трампа Евросоюзу придется выкинуть антироссийские санкции в окно. По его мнению, с приходом республиканца к власти в США начнется новый этап в развитии отношений России и стран ЕС.