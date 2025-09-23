Глава ЕК выступила с громким заявлением о российских энергоносителях

Фон дер Ляйен: Европа полностью откажется от энергоресурсов из России

Европейский союз планирует к 2027 году полностью прекратить закупку энергоресурсов у России. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — написала она.

Глава ЕК встретилась с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах Генассамблеи ООН. Политик отметила, что они пришли к соглашению как можно скорее сократить доходы России от продаж ископаемого топлива.

Американский лидер пообещал ввести серьезные санкции против России, потребовав поддержки от западных стран. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей.

Ранее фон дер Ляйен призвала создать европейско-азиатский торговый блок, который сможет стать альтернативой БРИКС. По ее словам, многие азиатские страны хотят сотрудничать с Европой.