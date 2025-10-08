Глава ЕК призвала использовать «стену дронов» для слежки за танкерами с российской нефтью

Глава ЕК хочет использовать «стену дронов» для слежки за судами с нефтью России

Возводимую на восточных границах Евросоюза «стену от дронов» необходимо задействовать и для слежки за танкерами с российской нефтью. Об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитату привело РИА «Новости» .

«Я говорю об общеевропейских флагманах Drone Wall и Eastern Flank Watch. Drone Wall — наш ответ на реалии современной войны… От борьбы с международной организованной преступностью до реагирования на стихийные бедствия. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом», — сказала она.

Западные СМИ сообщали, что в НАТО задумались о разработке недорогих противовоздушных БПЛА и лазерных систем в проекте «стена дронов» из-за высокой стоимости существующего вооружения.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг существование «стены дронов». По его словам, идея не перешла к реальным шагам от теоретических обсуждений.