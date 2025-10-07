В НАТО захотели использовать дешевые БПЛА при создании «стены дронов»

В НАТО рассматривают возможность использования дешевых беспилотников при создании так называемой «стены дронов» на восточных границах Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации издания, из-за высокой стоимости имеющегося сейчас вооружения в Североатлантическом альянсе задумались о применении лазерных систем и недорогих противовоздушных БПЛА при реализации проекта.

«Системы с использованием лазеров дорогие в производстве, однако не стоят почти ничего при открытии огня», — указали в материале.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг существование проекта «стена дронов». По его словам, на сегодняшний день идея не перешла от теоретических обсуждений к реальным шагам.