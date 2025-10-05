В Европе пока нет проекта «стена дронов» для защиты восточных границ Североатлантического альянса. Об этом телеканалу STVR рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик объяснил, что идея создания единой беспилотной защитной системы на сегодняшний день не перешла от теоретических обсуждений к реальным решениям.

На данный момент, по словам Фицо, речь идет лишь о профессиональных дебатах и оценке различных подходов к отражению атак БПЛА, а не о готовом проекте с конкретными шагами по развертыванию инфраструктуры.

Роберт Фицо также указал на экономическую нецелесообразность применения сверхзвуковых истребителей для перехвата массовых атак дронов.

Он обратил внимание на большую разницу в цене между типичным ударным дроном и ракетой, которую выпускает истребитель, и отметил, что такие решения должны опираться на эффективность и рентабельность.

Глава Еврокомиссии только 10 сентября заявила, что Евросоюз должен выстроить «стену дронов», чтобы оперативно реагировать на «угрозы со стороны России». Речь шла только о защите восточных границ европейского содружества стран.

Уже 27 сентября тему вновь поднял коммисар Еврокомиссии Кубилюс. Он признал, что сейчас возможности Евросоюза по обнаружению дронов не находятся на должном уровне. Стороны обсуждают только возможность совмещения систем для обмена данными.

Только после этого европейские власти предоставят странам нужные ресурсы, как финансовые, так и промышленные. Сроки реализации «стены дронов» неизвестны.