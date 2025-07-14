Герой «Улицы Сезам» призвал Трампа опубликовать «списки Эпштейна»

NYT: с аккаунта Элмо из «Улицы Сезам» потребовали раскрыть «списки Эпштейна»

Неизвестный хакер взломал официальный аккаунт героя популярного шоу «Улица Сезам» по имени Элмо в соцсети X и опубликовал требование разместить списки финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета The New York Times.

На странице пушистого монстра также появились политические комментарии, обращенные к президенту США Дональду Трампу.

«Публикации <…> содержали расистские оскорбления и антисемитские высказывания в адрес президента Трампа и так называемых „досье Эпштейна“ — оставшихся следственных документов по делу о сексуальной эксплуатации Эпштейна», — отметили в статье.

Позже публикации удалили со страницы Элмо. Представители организации Sesame Workshop, владеющие «Улицей Сезам», заявили о взломе учетной записи персонажа. Сейчас специалисты работают над восстановлением контроля над учетной записью.

Бизнесмен Илон Маск ранее обратился к Трампу с требованием обнародовать материалы по делу Эпштейна. Миллиардер напомнил про обещание властей это сделать. Сам же глава Белого дома назвал списки Эпштейна выдумкой демократов.