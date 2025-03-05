Руководство Германии не исключает возможность перезапуска «Северного потока — 2» благодаря переговорам между Россией и США. И на фоне этого власти страны изучают варианты того, как не допустить возобновления работы газопровода, сообщил Bild со ссылкой на правительственные источники.

По информации собеседников издания, руководство ФРГ считает перезапуск СП — 2 «реалистичным сценарием». Власти пытаются выяснить, какие у страны есть механизмы для предотвращения возобновления работы газопровода.

Несколькими днями ранее журнал сообщил, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл проводил в Швейцарии переговоры о СП — 2.

По данным Bild, американские инвесторы собирались сыграть роль посредника при поставках газа из России по нефтепроводу. Также США рассчитывают направлять по «Северному потоку — 2» водород из Финляндии в Германию.

Газета Financial Times допустила, что команда американского президента Дональда Трампа воспринимает восстановление работы газопровода как ценный актив для переговоров по украинскому конфликту.