В США назвали «Северный поток» ценным активом для переговоров по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа допустила, что проект перезапуска «Северного потока — 2» является активом, который можно использовать на переговорах по украинскому конфликту. Об этом сообщила газета Financial Times.
Проект перезапуска курирует бывший глава оператора проекта Маттиас Варниг. Источник издания не исключил возможность заключения сделки между США и Россией.
«США сказали бы: „Ну, теперь на Россию можно будет положиться, потому что в этом участвуют заслуживающие доверия американцы“», — отметил бывший высокопоставленный американский чиновник.
Ранее инвестор Артем Назаров рассказал, что Трамп с помощью мирных переговоров хочет получить выгоду для США и планирует вернуть вложенные в Украину деньги через договор о редкоземельных ресурсах. Он напомнил, что во время предыдущего президентского срока республиканец действовал точно так же: он ввел санкции против России и заморозил строительство «Северного потока — 2».
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