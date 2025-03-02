В США назвали «Северный поток» ценным активом для переговоров по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа допустила, что проект перезапуска «Северного потока — 2» является активом, который можно использовать на переговорах по украинскому конфликту. Об этом сообщила газета Financial Times .

Проект перезапуска курирует бывший глава оператора проекта Маттиас Варниг. Источник издания не исключил возможность заключения сделки между США и Россией.

«США сказали бы: „Ну, теперь на Россию можно будет положиться, потому что в этом участвуют заслуживающие доверия американцы“», — отметил бывший высокопоставленный американский чиновник.

Ранее инвестор Артем Назаров рассказал, что Трамп с помощью мирных переговоров хочет получить выгоду для США и планирует вернуть вложенные в Украину деньги через договор о редкоземельных ресурсах. Он напомнил, что во время предыдущего президентского срока республиканец действовал точно так же: он ввел санкции против России и заморозил строительство «Северного потока — 2».