Спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по «Северному потоку»

Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз приезжал в Швейцарию ради переговоров о перезапуске газопровода «Северный поток». Об этом сообщил таблоид Bild .

Источник издания отметил, что визиты Гренелла носили неофициальный характер. Переговоры проходили в Швейцарии, потому что оператор трубопровода «Северный поток» — компания Nord Stream AG — зарегистрирована в кантоне Цуг.

«Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку», — подчеркнул таблоид.

По его информации, американская сторона планирует стать посредником при поставках российского газа по «Северному потоку — 2». Она также собирается восстановить работу «Северного потока», чтобы поставлять по нему водород из Финляндии в Германию.

Издание добавило, что Белый дом не будет иметь отношения к сделке — участвовать в соглашении будут инвесторы из США. Источники в немецких правительственных кругах заявили таблоиду, что не знают о встречах Гренелла в Швейцарии.

Ранее о проекте возобновления работы «СП — 2» сообщала газета Financial Times. Издание не исключило, что команда президента США Дональда Трампа может использовать проект в качестве актива для мирных переговоров по Украине.