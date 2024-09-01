Появление новой базы НАТО в Литве назвали провокацией

Решение властей Литвы начать строительство новой военной базы для размещения военных из Германии Россия рассматривает как увеличение военных потенциалов НАТО, который повышает градус напряженности. Об этом со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве напомнили, что первые солдаты бундесвера прибыли в республику еще в апреле, а к следующему году их число увеличится до состава бригады. По заявлениям властей, немецкие военные примут на себя «первый удар» российских войск в случае нападения.

«Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет», — заявили в пресс-службе.

Заявления высокопоставленных чиновников Германии о том, что Россия в ближайшие годы готовится к атаке на территорию НАТО, во внешнеполитическом ведомстве назвали провокацией.

В МИД подчеркнули, что, наращивая военные потенциалы вблизи границ, Североатлантический альянс заставит Россию принять ответные меры.

О планах РФ заблокировать Балтийское море в начале мая заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Он призвал Польшу, Швецию и Финляндию как участников НАТО объединить свои усилия для противостояния возможному шагу России.