Германия усилит военное присутствие на границах НАТО

В кабмине ФРГ заявили о планах усилить военное присутствие на границах

Германия приняла решение усилить свое военное присутствие на восточных границах НАТО после вторжения БПЛА в Польшу. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Конелиус .

«Правительство ФРГ в ответ на недавние нарушения воздушного пространства Польши усилит свое участие на восточной границе альянса», — сказал он.

Премьер-министр Дональд Туск накануне заявил, что над Польшей сбили «представлявшие опасность» дроны. Он назвал их российскими, но никаких доказательств этому не привел. После ситуации с БПЛА страна запросила экстренное заседание Совбеза ООН.

После этого власти Великобритании и Франции предложили Польше истребители Eurofighter и Rafale для защиты воздушного пространства. Кроме того, Нидерланды передадут две установки системы ПВО Patriot.