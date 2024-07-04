Германия столкнулась с нехваткой вооружения

Журналист Боуз: на 200 тысяч солдат у бундесвера только 60 тысяч винтовок

Численность Вооруженные сил Германии оценивается в 200 тысяч солдат. Армия испытывает большую нехватку вооружения, винтовку найдут лишь для каждого четвертого бойца, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«По имеющимся данным, немецкие Вооруженные силы сейчас имеют в своем распоряжении около 50-60 тысяч винтовок на свои 200 тысяч солдат», — сообщил он.

Боуз сопроводил свой пост картинкой, на котороый канцлер ФРГ Олаф Шольц иглой лопал разукрашенный в цвета флага Германии воздушный шарик.

«Вызывайте русских», — иронично заключил журналист.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что после 2029 года Россия будет в состоянии «напасть» на одну из стран НАТО. В связи с этим немецкие власти решили укрепить свою армию за счет новой стратегии, подразумевающей привлечение большего числа молодых людей на службу.