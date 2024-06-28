Германия призвала своих журналистов подумать об отъезде из России

МИД ФРГ призвал немецких журналистов задуматься об отъезде из России

Фото: Freepik

Немецким журналистам стоит задуматься об отъезде из России. Об этом на брифинге кабмина заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер.

«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — процитировало его РИА «Новости».

Фишер подчеркнул, что МИД ФРГ не рекомендует немцам посещать Россию, и это также распространяется на представителей СМИ.

Ранее журналисты писали, что в Германии может появиться дружественная России фракция. Отмечалось, что ее уже в июне решила основать в Европарламенте партия «Альтернатива для Германии».

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