Германия призвала своих журналистов подумать об отъезде из России
МИД ФРГ призвал немецких журналистов задуматься об отъезде из России
Немецким журналистам стоит задуматься об отъезде из России. Об этом на брифинге кабмина заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер.
«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — процитировало его РИА «Новости».
Фишер подчеркнул, что МИД ФРГ не рекомендует немцам посещать Россию, и это также распространяется на представителей СМИ.
Ранее журналисты писали, что в Германии может появиться дружественная России фракция. Отмечалось, что ее уже в июне решила основать в Европарламенте партия «Альтернатива для Германии».