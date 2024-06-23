В Германии захотели создать дружественную РФ фракцию

Spiegel: АдГ хочет создать в Европарламенте дружественную РФ фракцию

Фото: РИА «Новости»

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» задумала основать фракцию «Суверенитисты» в Европарламенте. Она будет выступать за нормализацию отношений с Россией, сообщило издание Der Spiegel.

«Партия хочет на следующей неделе инициировать собственную парламентскую группу в парламенте ЕС», — отметили в сообщении.

По данным издания, основой для новой парламентской группы станет декларация о том, что европейской цивилизации «угрожает агрессия глобалистских идеологий». Бюрократию ЕС нужно освободить от международных корпораций, чтобы начать мирные переговоры с Россией в контексте конфликта.

В мае всех представителей АдГ исключили из фракции «Идентичность и демократия». После этого «Альтернатива для Германии» стала продумывать варианты формирования альтернативных альянсов в Европарламенте.

Депутат партии АдГ Гуннар Линдеманн ранее заявил, что министр иностранных дел Анналена Бербок ведет очень схожую политику со своим предком и из Третьего рейха.

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