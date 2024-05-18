Германия предостерегла Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе | 360°

18 мая 2024, 21:00
Германия предостерегла Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе
Канцлер ФРГ Шольц назвал безответственными планы Израиля по операции в Рафахе
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе. Его слова привело агентство DPA.
«Безответственно сейчас думать о нападении на Рафах, где многие миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты», — подчеркнул политик.
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По его словам, с этим мнением согласны в Европе и США. Канцлер призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению.
В сектор Газа необходимо поставить достаточное количество гуманитарного груза.
После провала переговоров с ХАМАС израильские военные обстреляли Рафах. Очевидцы сообщили о боевых действиях на территории города и воздушных ударах.
Алжир и Словения обратились в ООН. Они потребовали провести заседание Совбеза организации в связи с действиями ЦАХАЛ в Газе.
Германия
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Военные
Конфликт Израиля и Палестины
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