Германия помешала ввести новые санкции против России

Reuters: Германия помешала согласовать новый пакет антироссийских санкций

Фото: РИА «Новости»

Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете антироссийских санкций из-за несогласия Германии по поводу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters, сославших на неназванных дипломатов из Евросоюза.

По их данным, ФРГ несогласна, потому что положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах повлияет на ее промышленность.

Журналисты выяснили, что постоянные представители стран ЕС должны были договориться о санкциях вечером 14 июня. В последний момент тему антироссийских ограничений сняли с обсуждения. Следующую подобную встречу назначили на 19 июня.

Ранее в пресс-службе Государственного департамента США заявили, что новые санкции ввели против российских производителей энергоносителей. Ограничения связаны с проектом «Арктик СПГ-2».

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