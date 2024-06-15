Германия помешала ввести новые санкции против России

Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете антироссийских санкций из-за несогласия Германии по поводу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters, сославших на неназванных дипломатов из Евросоюза.
По их данным, ФРГ несогласна, потому что положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах повлияет на ее промышленность.
Журналисты выяснили, что постоянные представители стран ЕС должны были договориться о санкциях вечером 14 июня. В последний момент тему антироссийских ограничений сняли с обсуждения. Следующую подобную встречу назначили на 19 июня.