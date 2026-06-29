Германия побила рекорд по магазинным кражам

EHI: в магазинах Германии в 2025 году украли товары на 4,3 миллиарда евро

В немецких магазинах за 2025 год украли товары на сумму более 4,3 миллиарда евро. Рекордные данные представили в Институте торговых исследований EHI .

По оценке ученых, на обычных покупателей пришлось около двух миллиардов евро от этой суммы. Организованные группы похитили товаров примерно на миллиард евро, еще около миллиарда евро пришлось на сотрудников торговых точек. Работники поставщиков и подрядных организаций вынесли продукцию на 370 миллионов.

«По внешнему виду их не определишь. Это такие же люди, как мы с вами, которые просто не хотят платить за все», — сказал управляющий тремя супермаркетами Rewe в Берлине Сулаф Ахмед.

Он связал рост краж с безработицей, инфляцией и украинским конфликтом. По словам Ахмеда, за последние три года товары заметно подорожали, а у людей стало меньше денег.

Магазины усилили охрану, расширили видеонаблюдение, начали чаще использовать чипы и закрытые шкафы для товаров. Wirtschafts Woche писало, что чаще всего в супермаркетах крали алкоголь, табак, косметику и бритвенные лезвия.

Ранее украинская семья с несколькими детьми, которая арендовала дом в немецком Вендебурге, полностью разграбила жилье. Пропажу вещей обнаружили владельцы, после того как постояльцы покинули помещение.