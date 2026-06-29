Семья украинских беженцев полностью разграбила съемный дом в Германии

В немецком городе Вендебург многодетная семья украинских беженцев полностью разграбила съемный дом и скрылась. Об этом сообщил таблоид Bild .

Пострадавшая хозяйка недвижимости, 46-летняя Натали Шелль, обнаружила пропажу имущества при осмотре здания. Сначала женщина заметила исчезновение наружных блоков тепловых насосов и дверного звонка. Заглянув в окно, она увидела, что из помещения пропала вся встроенная кухонная техника вместе с гарнитуром. Вызванные на место сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили пустые помещения.

Украинцы вывезли из здания практически все ценное. Из комнат пропали унитазы, раковины, смесители, дверные ручки и кухонная мебель. Злоумышленники также полностью демонтировали и похитили дорогостоящее оборудование системы теплого пола. Шелль отметила, что квартиранты оставили после себя только испорченную еду.

Местная полиция возбудила уголовное дело по статье о краже и присвоении имущества.

Ранее в Ирландии украинских беженцев решили массово выселить из отеля.