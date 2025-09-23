Германия оценила боевые потери в случае войны с Россией

Reuters: в войне с Россией боевые потери ФРГ достигнут тысячи человек в день

Власти Германии учли опыт Украины при подготовке к потенциальному конфликту с Россией. Они оценили будущие боевые потери в тысячу человек в день, сообщил агентству Reuters главный военный врач ФРГ Ральф Хоффманн.

«Реалистично, речь идет о цифре около 1000 раненых военнослужащих в день», — сказал он.

Хоффман уточнил, что динамика боевых потерь в потенциальном конфликте зависит от интенсивности боев и того, какие воинские части присоединятся к кампании. На Украине, опыт которой учли немецкие специалисты, у пострадавших солдат преобладали ожоги и взрывные ранения от применения беспилотников, а транспортировка раненых затягивалась. Поэтому Германии нужно предусмотреть гибкие методы эвакуации, например, госпитальными поездами, автобусами и авиацией, а также расширить штат армейской медицинской службы.

Проблем с местами в госпиталях возникнуть не должно. По оценкам Хоффмана, потребность в больничных койках составит около 15 тысяч при общей вместимости немецких больниц в 440 тысяч.

Ранее Центральный союз немецких портов (ZDS) попросил у государства три миллиарда евро на подготовку к войне. Эти деньги потратят на площадки для большегрузного транспорта и причальные стены.