Союз немецких портов попросил 3 млрд евро из бюджета на подготовку к войне

Центральный союз немецких портов (ZDS) попросил министра обороны Германии Бориса Писториуса выделить деньги из оборонного бюджета на подготовку к возможной войне. Об этом сообщил немецкий журнал по логистике Logistik Heute .

Свою просьбу союз аргументировал тем, что морские порты в качестве логистических узлов имеют центральное значение и становятся «первой линией атаки».

«Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до войны никогда не дойдет», — отметили в обращении.

По расчетам ZDS, на финансирование подготовительно-оборонительных мероприятий из бюджета потребуется три миллиарда евро. Эти средства потратят на обустройство площадок для большегрузного транспорта и причальных стен.

Союз немецких портов предложил использовать подход двойного назначения, при котором инвестиции направляются на военные и гражданские нужды.

Политический аналитик Драголюб Боснич ранее заявил, что власти Германии стали главным драйвером, подталкивающим Евросоюз к войне с Россией.