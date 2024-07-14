Байден разочаровал Зеленского. ВСУ запретили бить американским оружием

Politico: Зеленского разочаровал отказ Байдена разрешить удары по России

Фото: РИА «Новости»

Президента Украины Владимира Зеленского и главу его администрации Андрея Ермака разочаровала позиция главы Белого дома Джо Байдена по поводу ударов ВСУ вглубь территории России американским оружием. Об этом сообщило издание Politico.

Неудовольствие украинских политиков вызвал отказ американского лидера разрешить снять ограничения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

«Зеленский и Ермак были крайне разочарованы после разговора [с Байденом на вашингтонском саммите НАТО]», —  сообщил источник издания.

Ранее журналист Responsible Statecraft Блейз Малли заявил, что Украина допустила возможность начала мирных переговоров с Россией после того, как стали известны итоги саммита Североатлантического альянса.

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