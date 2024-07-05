«Халява закончилась». Стало известно, что Трамп уготовил Зеленскому

Джонсон: Трамп потребует от Зеленского заключить мир до 20 января

Фото: РИА «Новости»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре заставит лидера Украины Владимира Зеленского заключить мир до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.

«Он даст понять Зеленскому: „<…> Халява закончилась. Как только я вступлю в должность 20 января, мы вас полностью отрежем. И если ты заставишь меня ждать до 20 января с мирным урегулированием, условия для тебя будут гораздо хуже“», — заявил эксперт.

Аналитик предположил, что Трамп поставит Зеленскому условия по предоставлению политического убежища. Если тот не выполнит их, то США бросят его на произвол судьбы и будут ждать, когда на Украине произойдет переворот.

Но, по мнению Джонсона, Зеленский примет предложение Трампа, так как он «не самоубийца».

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом, чтобы узнать его план по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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