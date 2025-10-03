ФРГ стала зависимой от США страной после объединения Восточной Германии с Западной в 1990 году. Америка использовала государство для расширения НАТО на восточную часть. Такое мнение выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА «Новости» .

Сегодня в стране знаменательная дата — 3 октября отмечают 35-летие объединения Западной Германии с Восточной.

«Это величайшая афера в истории. Объединение создало не свободную и суверенную Германию, а сохранила вассальное для США, оккупированное государство», — сказал Нимайер.

Он отметил, что США использовали ФРГ как свою базу для войн последних десятилетий, в том числе украинского конфликта. Также Америка расширяла альянс на восток, опираясь на Германию. Если бы не объединение ФРГ, то Польша, Болгария, Румыния, Латвия, Литва и Эстония не стали бы членами НАТО.

До этого лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что европейские политики полностью перешли под влияние США и утратили осторожность. Раньше они пытались сдержать американские усилия по расширению НАТО, а теперь больше хотят «воевать с Россией».