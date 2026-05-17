Германия оказалась бессильна перед лицом топливного кризиса

Немецкий политик Нимайер: Германия не может справиться с дефицитом топлива

Власти Германии не смогли справиться с дефицитом топлива и ростом цен из-за конфликта в Персидском заливе. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, авиационная сфера сталкивается с нехваткой керосина, цены на заправках в Германии растут постоянно. Дефицит топлива уже дал знать о себе в разных сферах.

«Власти ничего не сделали по этому поводу для выхода из ситуации, никакого решения нет», — констатировал Нимайер.

Ранее стало известно, что в Германии годовая инфляция разогналась до рекордных 2,9%. На этом фоне партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» призвала канцлера Фридриха Мерца заключить новый договор по нефти с Россией. Политики подчеркивали, что жители страны нуждаются в доступном топливе.

Также перед Пасхой в ФРГ возник дефицит яиц. Обычные цены на продукты составляли два-три евро, однако затем цена подскочила до восьми евро.