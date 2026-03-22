В Германии перед Пасхой возник дефицит яиц

Shot: в преддверии Пасхи в Германии взлетели цены на яйца из-за птичьего гриппа

В преддверии католической Пасхи жители Германии столкнулись с дефицитом яиц. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его данным, причиной стала вспышка птичьего гриппа. Сейчас продавцы распродают остатки. Если раньше десяток яиц стоил два-три евро, то теперь ценник взлетел до восьми евро.

Чтобы закупиться к Пасхе, немцы выезжают в пригород. По мнению экспертов, поставки яиц стабилизируются примерно через месяц.

Ранее на Украине возник дефицит гречки и риса. Крупы исчезли с полок киевских магазинов на фоне роста спроса не недорогие продукты длительного хранения. Причиной ажиотажа вокруг риса и гречки могло стать подорожание топлива и логистики, которое приведет к взлету цен.