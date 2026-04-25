Сопредседатель отделения немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал канцлера Германии Фридриха Мерца позвонить президенту России Владимиру Путину и обсудить возобновление нефтяных поставок. Об этом он заявил в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine.

«Мерц должен позвонить Путину», — сказал политик.

Шульце добавил, что немецкие власти должны заключить с Россией новый долгосрочный договор о поставках нефти, причем сделать это как можно скорее. По его словам, недопустимо, чтобы с мая казахстанская нефть перестала поступать в Германию.

Политик напомнил, что немцы нуждаются в дешевой нефти. Эскалация на Ближнем Востоке уже привела к росту цен на топливо и перебоям в поставках горючего, а в дальнейшем может спровоцировать сокращение рабочих мест и банкротства в стране. Больше всего при таком развитии событий могут пострадать восточные федеральные земли.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия обеспечит новые маршруты для транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба».