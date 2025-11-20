ФРГ начала подготовку к обороне Берлина из-за опасения нападения России

В Берлине прошли масштабные учения военных на фоне предупреждения Минобороны о якобы риска нападения России. Об этом сообщило издание Der Tagesspiege .

Батальон охраны бундесвера отработал ночные операции в метро, эвакуацию раненых, бой с условными диверсантами и защиту правительства.

Командир батальона Майк Тайхгребер объяснил, что цель маневров — отработка действий личного состава при «наихудшем сценарии» развития событий.

По его словам, метро выбрали как реалистичную площадку для тренировок, так как туннели могут использоваться для переброски войск.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что немецкая сторона готова убивать российских военных в случае атаки на страну НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Германия становится все более опасной, хотя в слова Писториуса поверить трудно.