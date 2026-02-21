Дмитриев: в ФРГ возник крах конкурентоспособности из-за отказа сотрудничать с РФ

Германия столкнулась с серьезными проблемами из-за отказа сотрудничать с Россией в энергетической сфере. Об этом в соцсети Х заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что конкурентоспособность ФРГ терпит крах из-за недостатка энергетического сотрудничества. В качестве доказательства Дмитриев прикрепил к посту график.

По нему видно, что конкурентность немецкой промышленности переживает последовательный спад.

Также глава РФПИ прокомментировал скандал вокруг брата британского короля Карла III — бывшего принца Эндрю, которого уличили в связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Он опубликовал документ с описанием того, как сообщница миллиардера — Гислейн Максвелл — пытала шестилетнего ребенка электрическим током. В файле упоминалось и имя бывшего принца Эндрю.

Ранее экс-принца допросили. Правоохранители беседовали с ним в течение 12 часов.